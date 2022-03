Calciomercato, Marotta rinnovo Dybala: “A tempo debito, Inzaghi un leader”

Calciomercato, Marotta sul rinnovo di Dybala si lascia scappare alcune dichiarazioni: “Dybala? In questo momento c’è un finale di stagione che ci trova impegnati“. Al momento l’argentino non ha ancora effettuato il rinnovo con la Juventus oramai in scadenza il prossimo giugno. Sappiamo che, nelle ultime settimane, si è particolarmente discusso di un concreto interesse dell’Inter. Cosa si sa di più a riguardo? Sicuramente si rivelerebbe un bel colpo a parametro zero.

Calciomercato, Marotta rinnovo Dybala: “Scudetto? Obiettivo ambizioso?”

“Dybala? In questo momento c’è un finale di stagione che ci trova impegnati su tutti i fronti. Tutti siamo concentrati su queste competizioni, a tempo debito ci concentreremo sul calciomercato. Scudetto? Sicuramente la seconda stella è un obiettivo, un obiettivo molto ambizioso”

L’Ad nerazzurro Beppe Marotta prosegue: “Il favorito è anche il Milan, lo era e lo è anche oggi. Soddisfatti di Inzaghi? E’ una realtà, è arrivato in punta di piedi ed è a tutti gli effetti un leader di questa squadra. Siamo molto felici del suo cammino e lui è contento di stare con noi”.

Marotta su Inzaghi

“E’ una realtà. E’ arrivato all’Inter in punta di piedi e sta dimostrando coi fatti di essersi calato nel ruolo che gli chiedevamo. Sta marciando con un ruolino soddisfacente. Siamo veramente molto contenti e lui è felice di stare con noi”.