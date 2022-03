Calciomercato Milan: in estate tornerà un forte centrocampista dal Torino

Dal Torino al Milan, biglietto di solo…ritorno. Quel biglietto ce l’ha in mano Tommaso Pobega che tornerà al Milan per restarci. In maglia granata Pobega ha convinto tutti, soprattutto il mister rossonero Stefano Pioli, che ne ha avallato l’operazione e si dice entusiasta del suo ritorno. Centrocampista tuttofare, all’occorrenza può essere impiegato anche dietro alle punte, forte anche in fase difensiva. Con il probabile addio da parte di Kessie e il non riscatto di Bakayoko dal Chelsea, di sicuro si ritaglierebbe uno spazio importante.

Dal Torino al Milan, un gradito ritorno

Tommaso Pobega, 22 anni, tornerebbe al Milan per rimanerci. E formare un centrocampo sempre più italiano. Quest’anno agli ordini di mister Ivan Juric è maturato moltissimo e sembra essere pronto per intraprendere un percorso alla Tonali. Ben 25 le volte che finora è stato impiegato titolare nel Torino. Ma non sono solo le presenze, è la personalità e il carisma già a soli 22 anni a renderlo imprescindibile. Le premesse per una grande stagione in maglia rossonera ci sono tutte, vedremo se sarà così. Mister Pioli sa lavorare con i giovani e saprebbe come farlo rendere al meglio. Dopo Juric altro processo di crescita in arrivo per Pobega. Prossimo step la maglia azzurra? Chissà.