Torino-Inter: Inzaghi con i cambi riuscirà a ribaltare la partita?

L’Inter è momentaneamente sotto per 1-0 contro il Torino e si complica la vita verso la corsa scudetto. Il Torino è in vantaggio con gol di Bremer sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’Inter deve assolutamente vincere questa gara per rimanere padrona del proprio destino e non affidarsi ad altri risultati.

I cambi di Inzaghi ribalteranno la partita?

Simone Inzaghi prova a correggere la formazione iniziale e inizia il secondo tempo con un doppio cambio. Dentro Di Marco e Gosens per Bastoni e Perisic. Stavolta il mister dell’Inter, accusato di fare cambi standard ogni partita, prova a cambiare le cose da subito. Vedremo se il risultato finale gli darà ragione. Per il momento il protagonista assoluto della gara è in maglia granata e non si tratta di Bremer, autore del gol, ma di Berisha. Il portiere di riserva del Torino è stato assoluto protagonista finora, con almeno 2 parate fondamentali.