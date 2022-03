Futuro Cristiano Ronaldo, le possibili destinazioni: ci sono gli Stati Uniti

Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più lontano da Manchester. Il lusitano non è contento dell’andamento della stagione dei Red Devils e starebbe meditando l’addio. Questo potrebbe accadere sicuramente in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Tutti gli occhi del mondo sono puntati su di lui, specialmente dopo aver lasciato la squadra per volare in Portogallo. Il motivo? Ufficialmente per infortunio, ma sono in molti a pensare che c’è qualcosa sotto, scatenando la polemica.

Bisogna, inoltre, prende in considerazione il pessimo rapporto con l’attuale tecnico Rangnick, considerato da Cristiano non adatto alla panchina di Manchester. Lo stesso allenatore non le ha mai mandate a dire: “Il mio lavoro è prendere le decisioni nel migliore interesse della squadra e della società e spero che anche lui la veda allo stesso modo” ha detto più di una volta. Insomma, una situazione critica che a quanto pare potrebbe pure portare a un addio alla fine della stagione.

Cristiano Ronaldo diviso tra PSG, Sporting Lisbona e la suggestione Stati Uniti

L’ennesima estate attorno al futuro di CR7. Sono tantissime le possibili destinazioni, tra queste in cima alla lista il PSG. Utopistico veder giocare insieme i due rivali che per un decennio si sono contesi trofei. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo hanno scandito un’epoca, giocando insieme sarebbe la degna conclusione ad una storica rivalità. Sullo sfondo l’ipotesi Sporting Lisbona, con un clamoroso ritorno in patria e nel club che lo ha lanciato. Questa sarebbe l’opzione più improbabile, visto che la fame di successi non è ancora placata. Infine ipotesi MLS, consuetudine di tutti i giocatori a fine carriera. In particolar modo per Ronaldo si aprirebbero le porte dell’Inter Miami di un’altra ex stella dello United: David Beckham.

Il contratto scade nel 2023, ma ormai è sempre più probabile partenza per cercare nuove vittorie.