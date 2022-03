Cristiano Ronaldo spiazza tutti: “è in Portogallo, ha lasciato lo United”

Non è una stagione facile per il Manchester United e Cristiano Ronaldo. I Red Devils sono reduci dalla pesante sconfitta per 4-1 nel derby contro il City in Premier League. Questo risultato ha fatto infuriare notevolmente i tifosi e ha gettato la squadra al quinto posto in classifica, venendo superata di un punto dall’Arsenal. La lotta per un accesso in Champions League si fa difficile e anche la permanenza di CR7 a Manchester è ormai sempre più in bilico. Nelle settimane scorse si parlava di un possibile addio a fine stagione, specialmente in mancanza di qualificazione alla Coppa dalle grandi orecchie, oltre che per i cattivi rapporti con l’attuale tecnico Rangnick. Ora sul portoghese c’è un enorme bufera: ha lasciato lo United ed è volato in portogallo.

Cristiano Ronaldo via da Manchester

Come detto in precedenza, lo United ha perso in casa dei rivali del Manchester City per ben 4-1. Una sonora sconfitta che getta molti dubbi sulla squadra allenata da Rangnick. Come se non bastasse Cristiano Ronaldo non era nemmeno in campo a causa di un infortunio all’anca che lo ha costretto a dare forfait. Il portoghese, però, si è reso protagonista di un gesto che ha spiazzato tutti, volando via da Manchester per atterrare in Portogallo, come riferito da The Athletic . Ufficialmente il giocatore si è recato lì per recuperare dall’infortunio, ma secondo molti qualcosa non torna. I malumori del fenomeno lusitano non sono un mistero e ogni giorno si fanno sempre più cupi. Che sia una mossa che indichi la rottura? Secondo molti compagni di squadra ed ex stelle, come Roby Kean qualcosa non torna: “È una macchina, si infortuna molto raramente. È una cosa che non mi torna…“.

Ragnick in conferenza stampa ha spiegato: “Devo credere al mio staff. Venerdì e sabato il mio medico mi ha detto che Ronaldo non poteva assolutamente allenarsi”. Intanto la sorella Katia Aveiro non ha fatto altro che alimentare un caso che sicuramente andrà avanti anche nei prossimi giorni: la donna ha messo ‘like’ a un account Instagram che scriveva di un CR7 al 100%, non infortunato ed escluso solo per ragioni tattiche.