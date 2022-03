Donnarumma vorrebbe tornare in Italia e la Juve ci pensa ma ci sono problemi: i dettagli

Gianluigi Donnarumma sta vivendo uno dei periodi più difficili della sua carriera da calciatore. Nell’ultimo periodo il portiere ex Milan è stato protagonista di qualche scivolone sul campo ed è una conseguenza del suo umore. Infatti, il portierone azzurro non sta vivendo un’avventura tutta rosa e fiori al Paris Saint-Germain, ma anzi tutt’altro. E come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, Donnarumma vorrebbe già cambiare aria e tornare in Italia. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Donnarumma tra errori e il ritorno in Italia

Gianluigi Donnarumma vorrebbe ritornare in Italia a partire dalla prossima stagione e ad aspettarlo c’è la Juventus. Il club bianconero he già la scorsa estate lo avevano tentato prima del clamoroso trasferimento in Francia, non avrebbero mai smesso di cullare l’idea di un suo acquisto. Però c’è un problema. L’ingaggio percepito è infatti molto elevato per le casse del club, che per usufruire delle attuali norme sul Decreto Crescita dovrebbe aspettare che il portiere abbia il domicilio all’estero anche nel 2023.