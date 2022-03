L’incontro, i primi rumors, poi via via che passa il tempo le indiscrezioni si trasformano in voci e infine in certezze: tra Paulo Dybala e la Juve è rottura totale. La Joya e il club bianconero non proseguiranno insieme e questa sarà l’ultima stagione per il fuoriclasse argentino con la casacca numero 10 bianconera. Questo è l’esito dell’incontro avvenuto questa mattina alla Continassa tra la dirigenza bianconera (Cherubini, Nedved e Arrivabene) e l’entourage del calciatore (Jorge Antun e Carlos Nove). Ecco di seguito alcuni retroscena sull’incontro.

Dybala Juve: retroscena sulla rottura. Ecco cosa si sono detti

Sky Sport ha fornito ulteriori dettagli legati al mancato rinnovo di Paulo Dybala con la Juve. Nell’incontro odierno con l’entourage del giocatore, la dirigenza non ha formulato una nuova proposta all’argentino. La Juventus avrebbe detto al suo agente che l’accordo raggiunto ad ottobre doveva essere rivisto totalmente. Il club bianconero voleva evitare ulteriori colloqui nelle prossime settimane, per questo motivo ha comunicato in un secondo momento che il contratto non sarebbe stato rinnovato.