Juve, Zaniolo nel mirino e Dybala già dimenticato: pronto l’assalto

Juve, Zaniolo è il prossimo obiettivo della società bianconera. Dybala? A quanto pare già dimenticato. La dirigenza juventina è decisa a focalizzarsi sul giocatore giallorosso, con lo scopo di migliorare la posizione offensiva del centrocampo. Nicolò Zaniolo rispecchierebbe le caratteristiche fisiche e di gioco ricercate dal club. La sua posizione da trequartista sarebbe un buon assetto in formazione.

Juve, Zaniolo: un ingaggio oneroso

Il trequartista Nicolò Zaniolo è nel mirino della società bianconera, al momento come ben sappiamo, sta trattando con la Roma con rinnovo contrattuale al 2024. L’ingaggio risulta essere particolarmente oneroso, tra i 4 e i 4,5 milioni di euro. Una cifra importante dinanzi alla quale la Signora non si tira indietro e risulta essere disposta anche a investire. Il cartellino si aggira intorno ai 50/60 milioni di euro. A quanto pare costerebbe meno l’alternativa a Zaniolo per il post Dybala: Raspadori.

Novità Raspadori

Secondo gli ultimi aggiornamenti, Giovanni Carnevali, ct del Sassuolo, sarebbe disposto nuovamente a trattare con i bianconeri riguardo Raspadori. Il prezzo dell’attaccante del Sassuolo si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Dopo l’esperienza dell’affare Locatelli, un ulteriore movimento di mercato con la Juve, andrebbe a favorire sicuramente verdi.