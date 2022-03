Mercato Inter, Lukaku chiama i nerazzurri: ecco le condizioni

L’Inter sogna il ritorno de figliol prodigo Romelu Lukaku. Le restrizioni adottate nei confronti del Chelsea a causa del conflitto tra Russia e Ucraina aprono scenari nuovi per il mercato dell’Inter e Lukaku non sembra essere più un sogno proibito. L’ultimo periodo non proprio roseo degli attaccanti interisti potrebbe poi convincere definitivamente Marotta ad intervenire proprio in questo reparto e il belga sembra il rinforzo più ambito.

Lukaku apre al ritorno in Italia: come cambia il Mercato dell’Inter

Sembra passata una vita da quando Romelu Lukaku incantava San Siro e formava con Antonio Conte la coppia che faceva sognare l’Inter. Invece è passato soltanto un anno e in mezzo c’è stato l’addio di entrambi i protagonisti dello scudetto nerazzurro. Lukaku ha lasciato l’Inter non senza polemiche per tornare al Chelsea e Conte, come successe già ai tempi della Juventus, ha preferito lasciare un progetto in cui non credeva più.

Eppure gli scenari del Mercato dell’Inter sono profondamente cambiati e un ritorno di Big-Rom non sembra più fantascienza. Ad influire su questa scelta c’è sicuramente anche il mancato inserimento all’interno dello spogliatoio dei blues e la considerazione non sempre al top del tecnico del Chelsea Tuchel.

Le condizioni per il ritorno del bomber

Oggi sembra che questa trattativa possa prendere davvero campo, ma esistono alcune condizioni alle quali entrambe le parti dovranno adattarsi.

1. L’IGAGGIO: attualmente Lukaku percepisce uno stipendio di 12 milioni di euro che dovrebbe notevolmente ridursi per rientrare nei parametri dell’Inter. Probabilmente potrebbe essere proposta una formula che preveda una parte fissa di circa 7 milioni e dei bonus che potrebbero alzare il totale.

2. LA FORMULA: in questo momento l’Inter non può permettersi un esborso per l’acquisto del calciatore. Proporrebbe un’offerta di prestito oneroso sperando poi di ottenere uno sconto per l’eventuale riscatto del giocatore.

3. LA SITUAZIONE: il Chelsea è al centro di una serie di sanzioni che potrebbero portare a tante diverse situazioni. La prima condizione in ogni caso è la cessione del club da parte di Abramovich.

E’ innegabile che il Mercato dell’Inter ruoterà intorno alla questione Lukaku che resta la prima opzione per rinforzare una rosa già molto competitiva.