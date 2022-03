Calciomercato Inter Brozovic può aspettare. Ecco il sostituto

S’infiamma il Calciomercato Inter Brozovic che ancora non ha ufficializzato il suo rinnovo di contratto può attendere. Il croato è apparso stanco e nervoso nelle ultime partite e tutta la squadra ne ha risentito negativamente. E’ innegabile che il giocatore, sempre impiegato da Inzaghi, attraversi un momento di difficoltà e la questione rinnovo è adesso in secondo piano.

Marotta intanto si muove vagliando piste alternative. Il Direttore dell’Inter avrebbe individuato il calciatore che la prossima stagione potrebbe arrivare a Milano. Si tratta di Morten Hjulmand centrocampista 22enne danese che sta facendo benissimo con la maglia del Lecce in Serie B.

Calciomercato Inter, Brozovic avrà il suo vice

E’ Morten Hjulmand mediano forte fisicamente e con grande visione di gioco. Abile nella tattica e già dotato di ottima tecnica. Mister Baroni lo ha lanciato senza paura e stravede per questo giovane calciatore. Per lui già 26 presenze in stagione nelle quali sta dimostrando di potersi meritare il salto in Serie A.

Giocatore che predilige la rifinitura ed il palleggio, non è un grande finalizzatore. Ma d’altronde ricopre quella zona nevralgica del campo davanti alla difesa e anche Brozovic ha dimostrato che giocare molto lontani dalla porta non permette di concludere spessissimo.

Adesso toccherà a Marotta capire quali sono i margini per una trattativa che possa accontentare tutte le parti.