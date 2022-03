Serie A ecco dove vedere Sampdoria Juventus in diretta TV e streaming: SKY o DAZN?

La 29a giornata del campionato di Serie A offre subito al sabato una sfida dal grande interesse. I blucerchiati cercano punti salvezza dopo alcune prestazioni anonime, mentre i ragazzi di Allegri vogliono continuare la rincorsa alle prime posizioni per credere nel sogno Scudetto. Ecco dove vedere Sampdoria Juventus, la sfida di Marassi sarà in diretta TV e steaming, scopriamo se su SKY oppure su DAZN.

Sampdoria – Juventus in diretta TV, tutte le info sulla sfida del Ferraris

Il confronto tra Sampdoria e Juventus verrà trasmesso in diretta su DAZN (Segui tutte le partite di Serie A TIM della Juventus su DAZN. Attiva ora): i clienti abbonati potranno seguire la partita scaricando l’app di DAZN su smart tv compatibile oppure collegando il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, o in alternativa tramite dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

GUARDA SAMPDORIA JUVENTUS IN DIRETTA TV SU DAZN

Sampdoria Juventus in streaming: ecco dove

Sara possibile seguire la gara Sampdoria Juventus in diretta streaming su DAZN, sul proprio notebook oppure scaricando la APP su tablet e smartphone.

Sampdoria Juventus si gioca al Marassi di Genova sabato 12 marzo alle ore 18:00.