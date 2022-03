Mercato Milan, riscatto Leo Duarte: la Turchia firma solamente a un patto

Mercato Milan riscatto Leo Duarte, fin ora la situazione sul futuro del difensore centrale brasiliano non risulta ben chiara. Leo Duarte potrebbe essere riscattato dal Basahsehir all’inizio del prossimo calciomercato. Parliamo di un giocatore dotato di grande esplosività e senso della posizione e se necessario può giocare anche come terzino. Per la sua rapidità e la buona tecnica palla al piede viene paragonato al più noto Marquinhos.

Mercato Milan riscatto Duarte: firma fino al 30 giugno

Mercato Milan, l’11 gennaio 2021 Leo si trasferisce all’Istanbul Basaksehir firmando con il club turco fino al 30 giugno 2022. Una fase importante per Leo Duarte classe 1996, nella quale si inizia ad avere risposte sul futuro. Non molti tifosi lo ricordano alla perfezione, centrale in prestito all’Istanbul Basaksehir. Nella squadra compie un lavoro mostruoso in difesa aiutandola ad ogni match. Riesce a collezionare fino a 29 presenze.

Riscatto fissato a 5,5 milioni di Euro

Al momento in base alla situazione del difensore, si potrà procedere al riscattato solamente a un patto: qualora i turchi accetteranno di pagare il diritto fissato a 5,5 milioni. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la formazione turca risulta essere intenzionata a far valere questa opzione. Questo, provando sicuramente anche a riuscire ad abbassare le pretese rossonere.