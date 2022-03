Calciomercato Milan: le big europee su Leao, fissato il prezzo

Le big europee sono sulle tracce di Rafael Leao. Il talento del Milan, che tanto bene sta facendo quest’anno, non sfugge alle lusinghe di Manchester City, Barcellona e Psg su tutte. Il Milan fissa il prezzo, o quantomeno prova a farlo, anche se in realtà non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore.

Il Milan fissa il prezzo di Leao

Paolo Maldini e Frederic Massara non vogliono privarsi di Rafael Leao, però si trovano costretti a fissare un prezzo. Il valore di mercato del portoghese si dovrebbe aggirare sui 50 milioni di euro, anche se potrebbero non bastare. Il Psg sembrerebbe aver pronta un’offerta da 70 milioni di euro, Manchester City e Barcellona starebbero per fare una proposta. Come ogni trattativa di mercato la parola più importante spetta al giocatore. Per il Milan, il portoghese è diventato un perno fondamentale dell’attacco rossonero. Telenovela Leao che sembra solo essere all’inizio, vedremo come si evolverà.