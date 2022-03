Milinkovic-Savic nel mirino del Paris Saint-Germain

Notizia di calciomercato che scuote una big del campionato italiano: Milinkovic-Savic è finito sotto la lente degli osservatori del PSG. La bomba arriva dalla Spagna e secondo il sito Fichajes.net, per il centrocampista biancoceleste la squadra parigina è pronta a far follie. A quanto pare, per venire incontro alle richieste di Claudio Lotito, Nasser Ghanim Tubir Al-Khelaifi sarebbe pronto a versare ben 80 milioni di euro nelle casse della Lazio.

Una cifra alla quale è molto difficile dire di no.

Offerta monster per Milinkovic-Savic

La trattativa è ancora alla fase iniziale ma quando scende in campo il PSG dello sceicco Al-Khelaifi, la chiusura può avvenire velocemente. Inoltre ci sono ben due motivi che giocano a favore della riuscita dell’affare. Il primo è relativo alla volontà del calciatore serbo in cerca di un club con il quale vincere trofei importanti. Il secondo invece riguarda la dirigenza, infatti Claudio Lotito vedrebbe soddisfatte le sue importanti richieste.

La cessione di Milinkovic-Savic creerebbe da un lato, un vuoto a centrocampo difficilmente rimpiazzabile ma dall’altro, porterebbe in casa Lazio i soldi necessari per acquistare altri calciatori di spessore per rinnovare la rosa. Gli obbiettivi da sempre seguiti sono Alessio Romagnoli per la difesa ed Emerson Palmieri per la fascia.