Ultime mercato Juventus, possibile colpo a parametro zero. I dettagli

Continua la caccia della dirigenza della Juventus ai vari obiettivi da consegnare a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Dopo aver perfezionato l’attacco con l’acquisto di Dusan Vlahovic, i bianconeri puntano a perfezionare il centrocampo con un colpaccio. Proprio in quest’ottica, la Juventus ha messo nel mirino Boubacar Kamara, centrocampista francese di origine senegalese. Il calciatore classe ’99 in estate potrebbe lasciare l’Olympique Marsiglia a parametro zero, ma i bianconeri non sono l’unico club sulla lista. Ecco di seguito i dettagli.

Juventus e non solo su Boubacar Kamara: i dettagli

L’obiettivo del centrocampo bianconero ha vari estimatori in tutta Europa, compresi altri club italiani. Sul centrocampista francese, in Italia, ci sono il Milan di Stefano Pioli e la Roma di Josè Mourinho. Inoltre, come riportato dal The Sun, sono tante le formazioni che lo vorrebbero in Premier League e che hanno manifestato interesse contattando gli agenti del calciatore. Ecco una breve lista: Manchester United, Newcastle, West Ham e Crystal Palace.

La presenza del Manchester United conferma ancora una volta la teoria che Paul Pogba potrebbe lasciare i Red Devils a fine stagione e che i bianconeri potrebbero fare un ennesimo tentativo per un suo ritorno sotto la Mole di Torino.