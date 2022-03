Valzer di bomber? Lukaku e Kane pronti a cambiare squadre: i dettagli

Non siamo ancora vicini alla sessione estiva di calciomercato, ma si inizia già a parlare di possibili colpi di scena! Nella prossima sessione di calciomercato potremmo assistere a una delle più folli, con molti bomber pronti a cambiare squadra: tra i protagonisti ci sono Romelu Lukaku e Harry Kane. Ecco di seguito i dettagli.

Romelu Lukaku e Harry Kane pronti a cambiare squadre: i dettagli

Al 99%, se non al 100%, Romelu Lukaku lascerà il Chelsea a fine stagione. La volontà del bomber belga di lasciare i Blues è risaputa già da molto tempo e la situazione attuale del club inglese agevola il tutto. Il valore del calciatore è circa di 60 milioni di euro, ma le sanzioni contro il club potrebbero far partire l’attaccante anche a parametro zero da svincolato. Quali sarebbero le destinazioni? Lukaku vorrebbe solo andare all’Inter, ma la società nerazzurra avrebbe altri piani. In alternativa, e l’operazione più fattibile, sarebbe quella di vedere il belga riabbracciare Antonio Conte al Tottenham. In questo caso l’altro bomber della squadra, ovvero Harry Kane, partirebbe e le squadre su di lui sono due: Manchester City e Paris Saint-Germain.