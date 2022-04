Calciomercato Inter, ritorno di Lukaku: cifre da capogiro

Calciomercato nerazzurro, Lukaku torna all’Inter? Qualità e tecnica indiscutibili, il centravanti belga continua a spingere per tornare alla sua amata Inter, il mercato nerazzurro si fa sempre più interessante. Romelu torna in Serie A e al Fantacalcio. Riguardo il grande affare, sappiamo che qualcosa inizia a muoversi: un movimento di mercato che implicherà un costo non basso.

Lukaku torna all’Inter? Si ricerca lo stimolo

Romelu Lukako attaccante del Chelsea trascorre una stagione alquanto deludente, con alti e bassi: da febbraio non rientra più tra i titolari scelti. Diciamola tutta, dinanzi alle Euroleghe non può certo ritenersi soddisfatto. Il Belga ricerca lo stimolo da fuori e in vista del Mondiale in Qatar si spera in un cambiamento. Il ritorno all’Inter è possibile?

Le cifre

Cifre da capogiro attorno al belga, acquistato dal Chelsea per 113 milioni di euro. Un importo al quale l’Inter non può minimamente avvicinarsi, ma nulla è impossibile. A Londra Lukaku percepisce 12.5 milioni di euro netti a stagione. Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, tornare a vedere il giocatore nei panni nerazzurri, non è un sogno impossibile.

La soluzione sul ritorno all’Inter

La soluzione per il ritorno di Romelu Lukaku alla sua amata Inter, risulta essere solamente una. Innanzitutto, un grande aiuto potrebbe provenire dal Chelsea in collaborazione con Marotta e Ausilio. Inoltre, per andare in porto l’affare e tornare a Milano, Lukaku dovrebbe esser disposto a tagliare lo stipendio raggiungendo i 7.5 milioni l’anno. Per completare occorrerebbe una forma di riscatto che tuteli il club londinese.