Corsa scudetto Inter, Milan e Napoli: cosa succede se arrivano a pari punti?

Corsa scudetto interessante per certi versi, tutti ci poniamo una domanda in questo momento. Cosa accadrebbe se Milan, Inter e Napoli giungessero al a fine stagione a pari punti? Solamente una big tra le tre trionferebbe, scopriamo chi. Una vera e propria volata a tre! Appena quattro punti a sette giornate dalla fine. Al momento, nonostante l’amaro pareggio contro il Bologna, il Milan risulta essere ancora in testa. Molto vicine Napoli e Inter.

Corsa scudetto: il Milan trionfa a pari punti

Corsa scudetto, a fine stagione ecco chi è la big che trionfa giungendo a pari punti. Se le tre arrivassero a pari punti, a trionfare sarebbe il Milan. Esaminando la classifica: Milan a 7, Inter a 5, Napoli a 4. Gli uomini di Stefano Pioli risultano in vantaggio anche chiudendo a pari con i nerazzurri.

Confronto con Napoli e Inter

Esaminando invece il confronto col Napoli, a decidere è la differenza reti. Se invece arrivassero a pari punti Inter e Napoli sarebbero i nerazzurri ad aggiudicarsi il titolo.