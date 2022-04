Lotta scudetto Serie A, calendario delle sfide: Milan, Juventus, Napoli e Inter

Si accende la lotta scudetto oramai sempre più ardua ed emozionante, per le nostre big di Serie A. Il Milan di Pioli subisce un arresto inaspettato contro il Bologna, una mossa, questa, che permette a Napoli e Inter di avvicinarsi maggiormente alla vetta. Chi avrà la meglio? Siamo all’ultima sfida diretta per le big, in questo lungo campionato di Serie A, ora manca solo scendere nel dettaglio e osservare la squadra più gettonata del calendario. Scopriamolo insieme.

Lotta scudetto: classifica Serie A

Milan: 67 punti (differenza reti +27)

Napoli: 66 punti (dr +33)

Inter *: 63 punti (dr +39)

Juventus: 59 punti (dr +20)

*una partita in meno

Risultato degli scontri diretti

Milan-Inter 1-1, Inter-Milan 1-2

Inter-Napoli 3-2, Napoli-Inter 1-1

Milan-Napoli 0-1, Napoli-Milan 0-1

Juventus-Milan 1-1, Milan-Juventus 0-0

Napoli-Juventus 2-1, Juventus-Napoli 1-1

Inter-Juventus 1-1, Juventus-Inter 0-1

Il 27 di aprile si giocherà il match di recupero tra Bologna e Inter, mancata lo scorso 6 di gennaio.

Lotta scudetto: serie A 32′ giornata

INTER-Verona (sabato 9 aprile, ore 18)

Cagliari-JUVENTUS (sabato 9 aprile, ore 20.45)

NAPOLI-Fiorentina (domenica 10 aprile, ore 15)

Torino-MILAN (domenica 10 aprile, ore 20.45)

Serie A 33′ giornata

Spezia-INTER (venerdì 15 aprile, ore 19)

MILAN-Genoa (venerdì 15 aprile, ore 21)

JUVENTUS-Bologna (sabato 16 aprile, ore 18.30)

NAPOLI-Roma (lunedì 18 aprile, ore 19)

Coppa Italia: semifinali

INTER-MILAN, 20 aprile (semifinale di ritorno)

JUVENTUS-Fiorentina, 21 aprile (semifinale di ritorno)

Il Napoli è fuori dalla competizione

Serie A, 34′ giornata, giorni e orari da definire

Lazio-MILAN

INTER-Roma

Empoli-NAPOLI

Sassuolo-JUVENTUS

Serie A, 35′ giornata, giorni e orari da definire

Udinese-INTER

NAPOLI-Sassuolo

MILAN-Fiorentina

JUVENTUS-Venezia

Serie A, 36′ giornata, giorni e orari da definire

Torino-NAPOLI

Verona-MILAN

INTER-Empoli

Genoa-JUVENTUS

Coppa Italia: la finale

Una finalista tra Milan e Inter, dove affronterà una tra Fiorentina e Juve, l’11 maggio ore 21.

(Il Napoli fuori dalla competizione)

Serie A, 38′ giornata, giorni e orari da definire

INTER-Sampdoria

Spezia-NAPOLI

Sassuolo-MILAN

Fiorentina-JUVENTUS