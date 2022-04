Juve, Modric nel mirino: possibile colpaccio in prospettiva della scadenza col Real Madrid

Juve, Luka Modric nel mirino bianconero in vista della scadenza del contratto con il Real Madrid. Pazza idea per il mercato bianconero? Gli ultimi aggiornamenti dicono che, secondo una rivista spagnola, al momento il centrocampista avrebbe in ballo due offerte. Una di queste, proprio dalla Signora e la seconda dal Qatar.

In caso di mancato rinnovo con il Real Madrid, anche se al contrario Modric risulta speranzoso, dimostrando di essere tuttora decisivo, (basti anche solo pensare alle recenti partite di Champions League laddove Modric è stato uno dei grandi protagonisti) le possibilità rimarrebbero solamente due.

Juve, Modric: possibile rinnovo col Real Madrid?

Il centrocampista Luka Modric, con contratto in scadenza col Real, deve dare una risposta al suo futuro. Il 10 madridista si dimostra originale e superbo nell’ultima Champions contro il Chelsea. Poche le risorse che riportano notizie di un possibile prolungamento in società. Le merengues non si fermano a guardare e nelle ultime settimane precedenti alla sfida del Bernabeu, tentano di avviare discorsi sul prolungamento.

Modric tiene dos ofertas importantes sobre la mesa, ambas de dos temporadas. Una es de la Juventus y la otra, de Qatar. — Sergio Santos (@AS_SergioSantos) April 14, 2022