Mistero Juan Cuadrado, rinnovo in bilico: i tifosi attendono

Juve, Cuadrado in fase di attesa per il rinnovo. A quanto pare il centrocampista colombiano ha intenzione di rimanere nel club bianconero, mentre il Tottenham è vicino a riscattare Kulusevski. Tutti si fanno una domanda, Juan come Dybala? Ad oggi ancora nessuno dei due rinnova il contratto con il club. Sicuramente al ct Allegri perdere una pedina come il colombiano, oggi un vero trascinatore, non farebbe bene.

Juve, rinnovo Cuadrado: le cifre contrattuali

Al momento ci sono rapporti positivi tra la Juve e il colombiano, ma una cosa certa è che il club bianconero non attuerà il prolungamento automatico fino al 2023 alle stesse cifre attuali. Diciamo che, l’obiettivo è abbassare l’ingaggio da 5 milioni di euro, sino ai 2,5, allungando il contratto di due anni con opzione per un terzo. Al momento non esiste una decisione precisa e sicuramente il club vorrà sfruttare una situazione migliore di questa per il mercato, e a costo zero.

Buone notizie da Oltremanica

Giungono notizie positive da Oltremanica, Dejan Kulusevski conquista Conte e i tifosi del Tottenham con prestazioni originali e talentuose. Ad oggi sembra ormai certo il riscatto (prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto nel caso in cui i londinesi dovessero ottenere la qualificazione alla prossima Champions League) da parte degli Spurs. Parliamo di 35 milioni di euro per le entrate bianconere, che alle casse della società farebbero comodo.