Dybala-Milan, la Joya mette i rossoneri davanti alle altre italiane: la situazione

La mattinata di giovedì 7 aprile si è aperta con una suggestione di mercato in casa Milan: Paulo Dybala a Milano in sponda rossonera. La Joya è in cerca di una nuova squadra per la prossima stagione dopo la rottura con la Juventus e sono tante le squadre interessate al calciatore argentino, tra cui le due società milanesi: Inter e Milan. La formazione rossonera è alla ricerca di un trequartista dopo l’addio di Kessie e Dybala sarebbe il profilo ideale, anche meglio dell’ivoriano. Ecco di seguito maggior dettagli sulla questione Dybala-Milan.

Dybala al Milan? Ecco la situazione

In queste ore è salita la suggestione per portare Paulo Dybala alla corte di mister Stefano Pioli. Al momento la società rossonera sarebbe la preferita per la Joya qualora restasse in Italia, ma per l’argentino la priorità resta l’estero. Inoltre, restano le difficoltà legate all’ingaggio del calciatore: infatti, il Milan difficilmente riuscirebbe a pagare le cifre richieste dal calciatore.