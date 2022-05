Ritorno di Super Mario in Italia? Può essere. Nelle ultime ore è circolata voce di un trasferimento di Balotelli al Torino. La squadra granata deve ancora capire cosa ne sarà di Belotti – sembrava sicuro un suo addio fino a pochi mesi fa, ora c’è qualche chance di rinnovo – e sta cercando un numero 9 pronto a sostituirlo. Ecco che il rinforzo potrebbe arrivare dalla Turchia.

Balotelli al Torino per rilanciarsi in nazionale?

Super Mario, classe 1990, compirà 32 anni ad agosto e Cairo è convinto di poterlo rilanciare in granata. Balotelli al Torino sarebbe un ritorno in Serie A dopo l’addio al Monza, datato 7 luglio 2021. Le ultime esperienze in Italia per Balotelli, con le maglie di Brescia e Monza, sono state molto deludenti e l’attaccante vorrebbe rilanciarsi. Dopo una buona annata in Turchia sembrerebbe pronto il suo ritorno nel Belpaese.

Torino porte scorrevoli, chi entra e chi esce

L’eventuale ingaggio di Balotelli implicherebbe una cessione in attacco. Incerta la situazione legata al rinnovo di Belotti mentre è chiaro il futuro di Pjaca: lontano da Torino. In difesa, invece, uscirà sicuramente Bremer con l’Inter che spinge per averlo. A centrocampo incerto il futuro di Pobega e Praet, il primo potrebbe restare al Milan, sul secondo c’è ancora da trattare.