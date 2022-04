Inter: accordo raggiunto con il difensore del Torino. Ecco le news

Accordo trovato tra l’Inter e Bremer. È lui il difensore del Torino nel mirino dei campioni d’Italia. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i nerazzurri avrebbero raggiunto un accordo sulla durata e sulle cifre. Dalla parte dell’Inter anche la volontà di Bremer di cambiare casacca. Nell’affare ci potrebbe essere una eventuale contropartita tecnica.

Tutti i dettagli dell’accordo tra l’Inter e Bremer

L’Inter dopo l’accordo con il giocatore dovrà cercare di trovare quello con Cairo e il Torino, e la cosa non sarà di certo semplice. Di sicuro la trattativa è ben avviata e anche la volontà del giocatore inciderà sulla scelta finale. La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 25-30 milioni di euro. Nell’affare Bremer non è escluso che si inserisca una contropartita tecnica. Il nome caldo al momento sembra essere quello di Pinamonti, attualmente in forza all’Empoli. Vedremo come potrebbe essere usata e soprattutto se il Torino la valuterà funzionale al suo progetto. Bremer se arrivasse all’Inter andrebbe a puntellare un reparto, quello difensivo, che già funziona alla grande, rendendolo ancora di più impenetrabile.