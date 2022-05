Juve-Lazio ritiro Chiellini, lo sostituirà Acerbi: scambio con Rugani, trovata l’intesa

Juve-Lazio giunge il ritiro di Chiellini. Nasce nella giornata di domenica allo Stadium l’affare e giunge finalmente l’ ‘ok’ tra le parti con Allegri e Sarri. I bianconeri trovano una importante intesa con la Lazio, nei giorni a seguire verranno discusse le formule tra le dirigenze terminando infine con l’approvazione dei ct. Ma chi è il sostituto tanto atteso di Giorgio Chiellini? Scopriamolo insieme.

Ritiro Chiellini: Acerbi prende il posto di Chiellini

Lo Stadium porta buone notizie, a prendere il posto del difensore sarà proprio Francesco Acerbi. Oramai è fatta, l’intesa con Sarri prevederà uno scambio con Daniele Rugani. Nei giorni a seguire verranno discusse le formule necessarie al passaggio, il 34enne diventerà a tutti gli effetti un giocatore bianconero, mentre il classe 1994 giungerà a Roma in prestito con obbligo di riscatto.

Grandi opportunità

In ballo ci sono grandi opportunità di carriera e miglioramento. Acerbi si ritrova in mezzo a l’ennesimo scontro con i tifosi laziali, cambiare club all’età di 34 anni permetterebbe una chiusura di carriera migliore. Anche per Max Allegri giungono cambiamenti, nonostante avrà ancora disponibili Bonucci e De Ligt, quest’ultimo risulta essere ancora in trattativa per il rinnovo del contratto fino al 2026.

Una operazione importante quella di Rugani oggi bocciato da Allegri. Farà il suo percorso verso Roma ritrovando il pubblico biancoceleste. La speranza del giocatore? Rinascere, dopo i tanti fermi sulla panchina torinese.