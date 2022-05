“Non permetterò mai a nessuno di parlare per me”

L’avventura al Chelsea di Lukaku non sta procedendo nel migliore dei modi. Il trasferimento del belga a Londra aveva spiazzato i tifosi neroazzurri, convinti di aver trovato una bandiera per il futuro dell’Inter. Il 12 agosto 2021, invece, la doccia fredda per la tifoseria dell’Inter: trasferimento al Chelsea per 115 milioni di euro. A Londra le cose non sono andate come sperate con Tuchel che gli ha spesso preferito Havertz in attacco. A peggiorare il tutto le parole del suo agente. Il rapporto Lukaku Pastorello sembra essere ai minimi storici.

Queste le parole del belga sul suo profilo Instagram ufficiale: “Non lascerò mai che qualcuno parli al posto mio. Ho tenuto la bocca chiusa e mi sono concentrato sull’aiutare la squadra, per concludere la stagione nella maniera migliore possibile. Quindi se qualcuno da fuori cerca di dire qualcosa su di me e sul club non deve farlo a nome mio.”

Il rapporto Lukaku Pastorello sembra essersi incrinato dopo le ultime dichiarazioni dell’agente che lo ha anche nominato in ottica Milan. Questo, probabilmente, non è piaciuto al belga che ha dichiarato apertamente il suo desiderio di voler tornare all’Inter. Il ritorno ai neroazzurri è, però, ad oggi, utopia: ingaggio e prezzo del cartellino sarebbero insostenibili per l’Inter.