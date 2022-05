Rinnovo a cifre stratosferiche per Mbappé, ecco quanto guadagnerà

Sembrava tutto fatto per il suo passaggio al Real Madrid e invece.. Per Mbappé rinnovo a cifre astronomiche. Come riportato da fonti vicine all’entourage, il francese a Parigi guadagnerà 50 milioni di euro all’anno. Contratto triennale e bonus stratosferico alla firma: 130 milioni di euro.

Mbappé rinnovo, ci siamo

Come riportato anche da Alfredo Pedullà, per Mbappé rinnovo pronto ma non solo. Il numero 7 del PSG avrà potere decisionale anche sugli acquisti e quindi andrà ben oltre il ruolo di calciatore. Mbappè non aveva sciolto le riserve fino alla settimana scorsa e sembrava vicinissimo al trasferimento in Spagna, coi blancos pronti ad accoglierlo. Poi il colpo di scena nelle ultime 24 ore: rinnovo e annuncio imminente. E mentre i tifosi del Real dovranno fare i conti con questa scelta del calciatore, quelli del PSG in visibilio sui social.

Sfottò social

E ora a prendersi gioco dei tifosi del Real Madrid, sui social, sono i tifosi del Barcellona. I supporters dei catalani stanno bombardando le pagine social dei blancos facendosi beffa di loro sottolineando come Lewandowski, a differenza di Mbappè col Real, abbia deciso di indossare la maglia numero 9 blaugrana. Al Real, ora, tanta amarezza per il mancato colpo: potrebbero ‘vendicarsi’ alzando la Champions League al cielo.