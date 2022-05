I tifosi chiedono a Perisic di restare, lui reagisce così..

La partita contro la Sampdoria dirà molto della stagione dell’Inter, così come del futuro dei beniamini neroazzurri. Il rapporto Perisic tifosi si è consolidato nelle ultime due stagioni, dopo le prime annate in chiaroscuro. Le due reti nella finale di Coppa Italia contro la Juventus non hanno fatto altro che renderlo sempre più idolo della tifoseria neroazzurra. Il suo contratto scade a fine giugno e la polemica dopo la finale di Coppa ha alimentato le voci su un suo addio.

Perisic tifosi, il siparietto ad Appiano Gentile

Accolta da un’ovazione, l’automobile di Perisic è stata assaltata dai supporters neroazzurri. I tifosi gli hanno chiesto di rimanere a Milano e vincere la seconda stella coi neroazzurri. La risposta del croato si è limitata a un cenno con la testa, nulla di più. La cosa non lascia sperare bene la tifoseria che a questo punto teme una possibile separazione e un suo approdo alla Juventus. Il rapporto Perisic tifosi è ottimo e un suo “tradimento” sarebbe difficile da digerire.

Perisic ai saluti? Chi al suo posto?

In caso di addio del croato i neroazzurri hanno già in casa il sostituto: Robin Gosens. Il tedesco è arrivato a gennaio dall’Atalanta e dopo essersi ripreso dall’infortunio è pronto a giocarsi le sue carte per una maglia da titolare. Oltre a Perisic tiene banco il caso Dybala, che, nonostante le smentite del suo entourage, sembra sempre più vicino all’Inter.