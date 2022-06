Calciomercato Fiorentina, pazza idea per l’attacco. Uno spagnolo a Firenze

Dalla Spagna incessanti rumors animano il calciomercato della Fiorentina. L’Atletico Madrid sarebbe sulle tracce di Jonathan Ikoné, molto gradito a Simeone e che invece ha poco convinto in maglia viola. La Fiorentina valuta il calciatore attorno ai 20 milioni di euro e potrebbe proporre ai colchoneros un invitante offerta.

Pradè potrebbe infatti inserirsi a sorpresa tra Alvaro Morata, la Juventus e lo stesso Atletico Madrid, risolvendo in extremis una situazione che sembra non trovare sbocchi. L’Atletico non vorrebbe scendere dai 35 milioni fissati per il riscatto del centravanti spagnolo, mentre la Juventus sarebbe ferma intorno ai 20. L’affare Ikoné potrebbe risolvere la questione.

Morata alla Fiorentina. Il calciomercato bollente dei viola

Lo spagnolo avrebbe come priorità quella di restare alla Juventus, ma sa benissimo che la trattativa con l’Atletico Madrid è tutt’altro che in dirittura d’arrivo. Per la Fiorentina si tratterebbe di un colpo pazzesco di calciomercato che andrebbe a colmare la cessione di Dusan Vlahovic proprio alla Juventus.

Mister Italiano vera anima della squadra sarebbe entusiasta di poter lavorare con un calciatore forte come Morata che a Firenze guadagnerebbe circa 4 milioni di euro l’anno, allungando il suo contratto in scadenza nel 2024 fino al 2026. Un quadriennale in linea con la filosofia del club toscano e con le aspettative degli esigenti tifosi fiorentini.