Calciomercato Napoli, ecco chi comincia a far sognare i tifosi

Sarà quasi certamente Gerard Deulofeu l’uomo che animerà il calciomercato Napoli nei prossimi giorni. Lo spagnolo in forza all’Udinese è il principale candidato per l’attacco partenopeo. Giocatore duttile, esperto e con ancora buoni margini di miglioramento può giocare in tutti i ruoli del 4-2-3-1 di Luciano Spalletti. Le parti sembrano in sintonia e la percezione è che la trattativa possa andare a buon fine. L’asse tra le due società è molto attivo e non è scontato che altri giocatori bianconeri possano arrivare in Campania.

Calciomercato Napoli, Deulofeu infiamma già i tifosi partenopei

Il calciatore si trova in vacanza ad Ibiza dove già nei giorni scorsi aveva incontrato dei tifosi del Napoli. Oggi invece un suo messaggio social è parso molto più che un indizio probante. Al quesito «Vuoi venire a Napoli?» rivoltogli da un tifoso la risposta non si è fatta attendere «Ho tanto rispetto per il Napoli, è una società top».

E’ bastato questo semplice scambio di battute per infiammare il Calciomercato Napoli e di conseguenza l’entusiasmo dei tifosi, che gradirebbero l’arrivo di Deulofeu a Napoli. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere delle novità sulla questione in modo da poter concludere la trattativa già nei primi giorni di Luglio, quando il mercato riaprirà definitivamente.