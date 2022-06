Napoli Deulofeu si fa! Caldissimo il fronte con l’Udinese

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo e spunta il nome di Deulofeu come uno degli attaccanti accostati a disposizione di mister Luciano Spalletti.

Lo spagnolo scuola Barca ha impressionato positivamente nell’ultima stagione disputata all’Udinese, per lui ben 13 reti e 5 assist nelle 34 presenze disputate. Un calciatore nel pieno della maturazione che piace per la grande duttilità offensiva e per la capacità di sapersi adattare benissimo a tutti i tipi di contesti. Ex Milan, Barcellona e Watford possiede la giusta esperienza per poter ben figurare in una piazza esigente e calda come Napoli.

La valutazione è di circa 15 milioni di euro, ma non è detto che Giuntoli possa inserire nella trattativa alcune pedine di scambio, così come non è detto che l’interesse del Napoli si limiti al solo Deulofeu.

Napoli su Deulofeu ma non solo. Da Udine potrebbe arrivare anche Udogie

L’altro nome che sta circolando è quello dell’esterno sinistro friulano Destiny Udogie. L’italo-nigeriano si è definitivamente affermato quest’anno, attirando l’interesse di tutti i top club del nostro calcio. Spalletti lo vorrebbe per sostituire Mario Rui e potrebbe essere intavolata una trattativa che porterebbe a Napoli Deulofeu e Udogie e in Friuli Luperto (di ritorno dal prestito di Empoli) e Gianluca Gaetano (di rientro dalla Cremonese).

L’asse Napoli-Udine è caldissimo e potrebbe portare a diversi cambi di maglia tra i giocatori delle due società. Il calciomercato del Napoli è appena iniziato ma è già bollente.