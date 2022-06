Inter, offerto Loftus-Cheek: il jolli del centrocampo giusto per Inzaghi?

Inter Loftus-Cheek i nerazzurri rimangono alla finestra nell’attesa del gran colpo di mercato. Che non sia la pedina giusta per il ct Simone Inzaghi? Il nuovo nome fa gola ai nerazzurri, secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, Ruben risulta essere sempre più vicino all’abbandono del club. Il 26enne centrocampista del Chelsea, con contratto sino al 2024, giunge ai margini del percorso nel club.

Inter Loftus-Cheek: rifiutato da Tuchel?

Il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek giunge ai margini del suo percorso. Secondo indiscrezioni, Tuchel vorrebbe vederlo altrove nella stagione a venire. I nerazzurri non attendono altro. Sappiamo che, il prezzo ammonta a 20 milioni trattabili: “Col passare del tempo, potrebbe pure essere presa in considerazione l’ipotesi di un prestito, meno difficile da digerire rispetto a quello del suo grande amico Lukaku. Lo stipendio da 3,5 milioni, poi, non sarebbe un problema“, assicura la rosea.

Un profilo che intriga l’Inter

Ruben attende gli ultimi attimi per abbandonare il Chelsea, il centrocampista classe ’96 ha una valutazione di circa 20 milioni di euro e uno stipendio da 3.5 milioni di euro l’anno. Il club dell’Inter risulta essere molto interessato al cartellino dell’inglese, la trattativa, come si legge, entrerebbe nel vivo solo se i blues dovessero aprire al prestito.