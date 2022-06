L’Argentina ha battuto l’Italia nella Finalissima giocata ieri sera a Wembley. Protagonista assoluto il “Toro” dei nerazzurri. A fine gara, dopo i primi festeggiamenti, Lautaro Martinez parla del suo futuro con l’Inter.

Lautaro Martinez parla del suo futuro all’Inter: “Voglio rimanere”

Il calcio mercato estivo è alle porte, si parte dal 1° luglio. All’Inter, così come dichiarato precedentemente, nessuno è incedibile. Nel caso di arrivo di offerte irrinunciabili, la società avvierà le trattative. Ma le dichiarazioni di Lautaro sono chiare.

Il top player argentino, ha dichiarato: “Se resto all’Inter? Sì sì sì, ho grande voglia di restare all’Inter. Per ora non mi hanno comunicato niente e io voglio continuare all’Inter”. Il nerazzurro ha anche ricevuto i complimenti di Paulo Dybala, obiettivo di mercato di Marotta: “Lautaro è un fenomeno“.

Il valore di Lautaro Martinez si aggira intorno ai 95 milioni di euro. In Europa i club interessati sono sempre di più, negli ultimi mesi offerta anche dal Manchester City di Pep Guardiola. Sarà uno dei protagonisti del prossimo mercato, conteso anche da Barcellona e