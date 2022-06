Josip Brekalo: il Napoli in corsa per l’esterno croato

Josip Brekalo ha disputato un’ottima stagione con la maglia del Torino e gli estimatori sono aumentati. I numeri dell’ala croata parlano da soli: 32 presenze in campionato e 7 gol. Nonostante il buon feeling con i compagni di squadra e l’ambiente piemontese, Brekalo ha manifestato la volontà di non restare un altro anno con la maglia granata ma di tornare al Wolfsburg per valutare nuove proposte. Secondo la RAI, in queste ultime ore, il Napoli si è mosso concretamente per acquistare Josip Brekalo.

Josip Brekalo: il Wolfsburg lo valuta 10 milioni di euro

Giuntoli è un grande estimatore del calciatore croato e ha provato a portarlo in Campania ancor prima del suo passaggio al Torino. Nell’ultima stagione Josip Brekalo ha confermato le sue qualità e adesso la società azzurra prova a fare sul serio. Il club tedesco proprietario del cartellino chiede 10 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo e sono arrivate già conferme su una lunga call tra l’entourage del calciatore e i dirigenti partenopei. La trattativa non è delle più semplici, se da un lato c’è la richiesta del Wolfsburg considerata ancora alta, dall’altro c’è il fatto che Brekalo percepisce uno stipendio alla portata del Napoli e inoltre la sua giovane età potrebbe portare al club azzurro una grossa plusvalenza.