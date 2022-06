Andrea Belotti: il Monaco tenta il Gallo

Andrea Belotti sta vivendo gli ultimi giorni da calciatore del Torino. Con il contratto in scadenza il prossimo e imminente 30 giugno, il Gallo è alla ricerca di una squadra con la quale rimettersi in gioco. L’ultimo anno con la maglia granata non è stato dei migliori, soltanto 8 centri in campionato e prestazioni opache con la maglia della nazionale. Queste sono le principali cause che rendono difficile e tortuosa la strada che porta Andrea Belotti al Milan. I rossoneri sarebbero la preferenza numero uno per l’attaccante ma a differenza, la società lombarda non è del tutto convinta.

In questi ultimi giorni aumentano anche le voci di un possibile interesse della Fiorentina. Il club viola è a caccia di una punta ma anche in questo caso il Gallo sarebbe solo un piano B, infatti l’obiettivo numero uno del club di Commisso è Jovic.

Secondo Sportmediaset nelle ultime ore sta aumentando il pressing del Monaco. Il club francese attende una risposta dalla punta ma gli indizi che portano a una buona riuscita dell’affare sono diversi. Il Monaco è finito terzo nell’ultima stagione di campionato e potrebbe regalare ad Andrea Belotti il debutto in Champions League. Inoltre la squadra lotta per la vittoria della Ligue 1 e potrebbe accontentare le richieste d’ingaggio del nazionale azzurro.

Qualora non arrivassero offerte ‘interessanti’ dall’Italia, Belotti potrebbe varcare le Alpi per cercare gloria in terra di Francia.