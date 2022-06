Juan Cuadrado: “Io mi sento molto bene alla Juventus. Grande rispetto per club e compagni”

Juventus, Cuadrado compie alcune dichiarazioni che mettono in tranquillità il popolo di tifosi bianconeri. Il colombiano forte del rinnovo automatico del contratto scattato alla 40esima presenza, dichiara: “Grande rispetto per club e compagni”. Il centrocampista della Juventus prova a fare chiarezza sul presunto caso che riguarda il suo rinnovo.

Juventus Cuadrado: “In nessun momento ho rifiutato nessuna proposta”

Il centrocampista bianconero, sul suo account Twitter è pronto a dichiarare (decidendo di chiudere la questione): “Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perché mai c’è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni“.

Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perche ‘ mai c’è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni — Juan Cuadrado (@Cuadrado) June 7, 2022

Frizioni tra il giocatore e la Juve

Sono alcuni giorni in cui si testimonia di frizione tra la società juventina e Juan Cuadrado riguardo il suo stipendio eccessivo. Ma andando con ordine, a seguito delle 40 presenze il contratto del giocatore prevedeva un rinnovo automatico con lo stesso stipendio. In un secondo tempo, la società sembra invece avergli proposto un rinnovo di 1 anno in più ma con ingaggio spalmato. Ed è proprio questo che il giocatore tende a smentire con determinazione.