La Signora non molla l’assalto a Zaniolo, nessuna novità per Di Maria

Mercato Juventus Zaniolo, si continua con la caccia al giocatore tanto ambito. Si tiene d’occhio la zona esterna d’attacco e per l’appunto l’attaccante giallorosso, potrebbe ricoprirla alla perfezione. La Roma per la manovra di mercato non intende scendere al di sotto dei 60 milioni.

La Juventus quindi non molla l’attaccante classe 1999 della Roma, che ha ancora 2 anni di contratto con i giallorossi.

Mercato Juventus Zaniolo: 60 milioni di cartellino

Giorni importanti per il club bianconero che attende di capire cosa risponderà Di Maria, nel frattempo il mirino rimane su Zaniolo. Su quest’ultimo rimane ben focalizzato anche il Milan. Sappiamo che il giorno del compleanno di Rafael Leao, Zaniolo si è fatto scappare un “like” sui social. Forse un segno? Quello che è certo, è che il club giallorosso non intende scendere al di sotto dei 60 milioni di cartellino.

Fronte cessioni

Riguardo il fronte cessioni, andiamo a scoprire gli ulteriori nomi in ballo. Alessandro Di Pardo centrocampista classe 1999, dopo l’esperienza in prestito al Cosenza nell’ultima stagione di Serie B, potrebbe giocare nuovamente nel campionato cadetto il prossimo anno. Su di lui, infatti, c’è il Cagliari del neo allenatore Fabio Liverani.