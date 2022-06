Juventus, abbonamenti costosi: prezzi più cari delle rivali

Un po’ di caos intorno alla Juventus, abbonamenti costosi all’Allianz Stadium per la prossima stagione. Lamentele che arrivano direttamente dai social. A prima vista sembrano davvero più alti del solito, ed almeno il doppio rispetto alle dirette rivali milanesi. È già polemica.

Juventus, abbonamenti costosi: è polemica

Per adesso sono stati comunicati i costi per rinnovare o fare ex novo l’abbonamento all’Allianz Stadium della Juventus a Torino, solamente agli Juventus Official Fan Club e salta subito all’occhio come il costo di un singolo abbonamento sia almeno il doppio in confronto alle rivali milanesi Inter e Milan. Anche se non in maniera ufficiale, sono stati annunciati anche i costi dei nuovi abbonamenti per i tifosi della Juventus: si passa dai 650 euro del secondo anello, in curva, fino ai 3000 euro in Tribuna d’Onore rossa.

Rispetto a 10 anni fa, con un ciclo vincente appena inaugurato, i prezzi sono triplicati. Nel 2012, un posto intero in Tribuna Nord costava infatti 275 euro, oggi è circa tre volte più oneroso. Stesso discorso per la Tribuna Est Centrale, che era la più costosa: 800 euro. Oggi, invece, il prezzo si è triplicato: 2.560. Una vera e propria esagerazione che difficilmente potrà essere sostenuta dalla maggior parte dei tifosi. Intanto sui social i tifosi bianconeri iniziano a lamentarsi.