Calciomercato Juventus, operazione attaccante: i nomi di Cherubini

Entra sempre più nel vivo il calciomercato Juventus; operazione attaccante nelle ultime ore, con la lista in mano a Cherubini sempre più folta di nomi. La Vecchia Signora, ancora in piena ricostruzione, sta valutando come completare il tridente in attacco.

Calciomercato Juventus, operazione attaccante: da Berardi a Kostic

I titolari designati della Juventus per la stagione del 2022/23 sono Vlahovic e Chiesa; ma manca un terzo elemento per completare il tridente che si spera farà sognare tutti. A Torino si cerca la qualità, non sarà semplice aggiungere l’ultimo elemento al trio. La lista di Cherubini è folta: Di Maria, Zaniolo, Berardi, Kostic, Pulisic. Per i primi tre ci sono difficoltà a trovare l’intesa e la concorrenza è tanta.

Anche se i sondaggi in casa parlano chiaro, sono due i nomi di spicco per la Juve. Tutto porta ad uno tra Filip Kostic e Christian Pulisic. Il serbo dell’Eintracht Francoforte è mancino, ma gioca rigorosamente a sinistra e da esterno puro. E’ bravo a saltare l’uomo e va al cross. Ne ha effettuati più di chiunque altro nei principali cinque campionati d’Europa. E’ perfetto per la formazione di Max Allegri.

Christian Pulisic, attualmente al Chelsea, è ancora più duttile sul rettangolo di gioco. Farebbe davvero comodo al tecnico toscano per completare l’attacco. Lo statunitense di origini croate, classe 1998, è agile su entrambe le fasce, più portato a trovare l’assist per vie interne che con il cross.