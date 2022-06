Lapadula torna a infiammare il mercato

Il bomber italo-peruviano ha vissuto l’ultima parte di stagione col Benevento da separato in casa per incongruenza di vedute con la dirigenza. Ora per Lapadula mercato che porterà di sicuro un cambio casacca: forti su di lui Cagliari e Parma. L’attaccante della nazionale peruviana, però, aspetta l’offerta di qualche club di Serie A. Potrebbe farci un pensiero il Monza che, ad oggi, guarda con attenzione la situazione legata a Pinamonti.

Lapadula mercato nella fase calda

Il classe 1990 ha già assaporato la Serie A con le maglie di Milan, Genoa, Lecce e Benevento e vorrebbe tornare a essere importante nella massima serie. A oggi Cagliari e Parma farebbero carte false per averle ma l’attaccante ha preso tempo. La speranza di Lapadula è quella di strappare l’ultimo contratto importante della sua carriera. Alla soglia dei 32 anni, potrebbe essere l’ultima occasione per lui.

Sirene estere?

La scorsa estate ci aveva provato il Leicester ma il Benevento aveva risposto picche. Per Lapadula mercato che dirà molto: i sanniti vogliono liberarsi del suo ingaggio pesante – 1,7 milioni – e lui ha deciso di cambiare aria. Se due indizi fanno una prova, la storia d’amore col Benevento coronata da ben 19 reti in 58 presenze è ai titoli di coda.