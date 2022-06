Luka Sucic: la Lazio trova il sostituto di Milinkovic-Savic

Ogni anno la permanenza di Milinkovic-Savic tiene col fiato sospeso i tifosi della Lazio. Il Sergente sembra sempre sul piede di partenza ma successivamente finisce col restare a Roma. Quest’anno la dirigenza biancoceleste per non farsi cogliere in contropiede ha già trovato il sostituto del serbo: Luka Sucic.

Luka Sucic valutato 10 milioni di euro

La giovane mezzala del Salisburgo nonostante la giovane età, appena 19 anni, ha già una valutazione a doppia cifra. Il calciatore croato è alto 1.85 cm e oltre alla sua prestanza fisica, vanta un buon palleggio e un’ottima duttilità tattica. Può ricoprire più ruoli in mezzo al campo e per questo sembra essere il candidato numero uno per sostituire Milinkovic-Savic (il serbo dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo al Chelsea). Titolare stabile dell’Under21 croata, ha giocato alcuni scampoli di partita con la nazionale maggiore vincitrice contro la Francia. La Lazio deve fare attenzione alla concorrenza, sulle tracce di Sucic ci sono anche il Milan e la Juventus.