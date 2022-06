Lukaku-Inter, è fatta: l’attaccante pronto a riabbracciare i nerazzurri

Sono ore caldissime sul fronte mercato nerazzurro. Romelu Lukaku vuole solo l’Inter. Lo ha comunicato tramite il suo avvocato alla società di Suning e lo ha soprattutto fatto sapere al Chelsea, proprietario del cartellino. I vertici dei Blues hanno compreso la situazione e dato il via libera all’operazione. La richiesta per il prestito oneroso è di 10 milioni di euro fissi più bonus legati alle vittorie della squadra, e quindi non garantiti.

In ogni caso, l’affare Lukaku va chiuso entro il 30 giugno per poter usufruire delle agevolazioni del Decreto Crescita sullo stipendio.