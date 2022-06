Mercato Fiorentina, nuova pista francese per il dopo Odriozola

Il mercato della Fiorentina è sempre caldissimo e tra le altre trattative prende corpo quella necessaria per la sostituzione di Alvaro Odriozola che tornerà al Real Madrid. Lo spagnolo ha una valutazione molto alta che non viene reputata congrua dalla dirigenza della squadra toscana, sempre diretta da Joe Barone, delfino del presidentissimo Commisso. Per Odriozola infatti non è prevista nessuna trattativa per provare a trattenere il calciatore in riva all’Arno.

Sembra definitivamente tramontata la trattativa con lo Shaktar Donetsk per Dodo, per giorni indicato come obiettivo primario dei viola per la fascia destra. Il venticinquenne terzino brasiliano sembrava interessato al trasferimento in Toscana ma su di lui è piombato all’improvviso il Barcellona scombinando le carte per il terzino.

Il mercato della Fiorentina sbarca in Francia: piace il terzino del Lione

Sta prendendo sempre più piede l’idea che porta al capitano del Lione Leo Dubois. Il terzino classe 1994 era già stato accostato alla Fiorentina e la sua candidatura è tornata di moda negli ultimi giorni. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2024. Ha inoltre una valutazione di circa dieci milioni di euro, ritenuta in linea con la politica dei trasferimenti viola. Si tratta di un calciatore solido ed esperto, con presenze nelle coppe europee e ben tredici gettoni con la nazionale campione del mondo della Francia. Mister Vincenzo Italiano trascinatore dei viola sarà certamente soddisfatto.

Per i viola si tratterebbe di un ottimo colpo di mercato anche e soprattutto in vista dell’esperienza Europea a cui sarà chiamata la Fiorentina per la prossima stagione.