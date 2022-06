Mkhitaryan, Canovi: “A me piacciono questi calciatori perché sono utili e giocano sempre”

Mercato Inter Mkhitaryan attualmente sulla bilancia tra il club romanista e quello nerazzurro. Dario Canovi operatore di mercato, interviene durante la trasmissione ‘Bar Forza Lupi‘ dalle frequenze di Centro Suono Sport, reclamando la sua opinione sulla possibile sostituzione alla Roma dell’armeno. Quest’ultimo prossimo alla firma con l’Inter.

Mercato Inter, Mkhitaryan: dichiarazioni di Canovi

Scopriamo le dichiarazioni di Dario Canovi sul mercato: “Io ho sempre ammirato i calciatori poliedrici. Ricordo Mandorlini all’Inter che era un calciatore tuttofare, a me piacciono questi calciatori perché sono utili e giocano sempre. Pellegrini è uno dei calciatori della Roma che può giocare in più ruoli“.

Mourinho ha già vinto un trofeo in giallorosso

“Non c’è da meravigliarsi di questo, Mourinho come Ancelotti sono tra i migliori al mondo. La critica li definiva ‘bolliti’? Purtroppo la critica c’è sempre. Io sono 45 anni che sono nel calcio, ma ancora non riesco a capire certi fenomeni del calcio. Si idolatrano giovani allenatori che non hanno ottenuto niente, però Mourinho e Ancelotti sono bolliti.

I dirigenti attuali sembrano guardare più l’aspetto esteriore rispetto a quelle che sono le capacità. Secondo me, quest’anno Thiago Motta ha fatto un miracolo con lo Spezia, ma si sono salvati con tranquillità e portando in Nazionale anche qualche calciatore. L’Empoli ha mandato via Andreazzoli che si è salvato con tranquillità, Sabatini ha fatto un altro miracolo con la Salernitana“