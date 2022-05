Calciomercato Napoli, colpo clamoroso per il dopo Insigne

L’ultima sfida del Napoli al Maradona è stata anche l’ultima di Lorenzo Insigne davanti ai suoi tifosi ed è pronto un colpo clamoroso nel Calciomercato estivo. Dopo aver confermato l’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia ad infoltire il reparto dei trequartisti e dei giocatori di fascia, il Napoli sta lavorando per completare e rinnovare il reparto.

La stagione ha evidenziato alcune carenze e sembra ormai certa anche la partenza di Lozano. Il messicano ha estimatori in Premier League e si è visto scavalcare da Politano nelle preferenze del tecnico Luciano Spalletti.

Si cerca quindi un calciatore che possa agire su tutto il fronte offensivo, sia come spalla di Osimhen che come sua alternativa all’occorrenza, calcolando anche la non più tenera età di Mertens che dovrebbe comunque rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

Calciomercato Napoli, è pronto un colpo clamoroso per l’attacco partenopeo



La società Napoli avrebbe individuato in Alexis Sanchez il profilo adatto per l’attacco napoletano della prossima stagione. Il cileno attualmente all’Inter vuole infatti cambiare aria e non accetterà una nuova stagione ai margini del progetto tecnico di Simone Inzaghi. L’Inter ha bisogno di alleggerire il monte ingaggio ed è disposta a contribuire in parte all’oneroso stipendio del calciatore pur di liberarsene.

Sanchez ha l’ultimo anno di contratto con l’Inter, passerebbe al Napoli con la formula del prestito secco, con i partenopei che coprirebbero circa i due terzi del suo ingaggio di 7,5 milioni di euro netti a stagione.

Il Calciomercato è appena cominciato e il Napoli vuol esserne assoluto protagonista.