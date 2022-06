Origi arrivato a Malpensa: le prime immagini dell’attaccante del Milan – VIDEO

Dopo tante voci di mercato, il cambio di proprietà, in particolare l’ufficializzazione del signing tra Red Bird ed Elliot, è arrivato per il Milan il momento del primo colpo di questa sessione di mercato: Divock Origi. L’attaccante belga, arrivato dal Liverpool a parametro zero, è atterrato alle 18:35 all’aeroporto di Milano Malpensa. Ecco di seguito i dettagli e quando il calciatore sosterrà le visite mediche.

Origi a Milano: ecco l’iter dell’attaccante belga

Dopo l’arrivo a Milano Malpensa, Divock Origi ha posato e salutato in favore dei giornalisti presenti all’aeroporto. Inoltre, il belga classe ’95 sosterrà domani le visite mediche di rito e poi si dirigerà a Casa Milan per firmare il contratto con il club rossonero.

Le statistiche di Origi

Divock Origi si presenta al Milan con un totale di 65 reti in carriera in 302 presenze. Il belga ha esperienza in Champions League dove ha vinto da protagonista l’edizione 2018-19: doppietta in semifinale contro il Barcellona e goal in finale contro il Tottenham. Inoltre, il suo palmares conta 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 1 Premier League, 1 Supercoppa Europea, 1 Coppa di Lega inglese e 1 Coppa d’Inghilterra.