Romagnoli: pronto a ridursi l’ingaggio per la Lazio

Settimana decisiva per il calciomercato della Lazio soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Maurizio Sarri è pronto ad accogliere Alessio Romagnoli ma bisogna prima attendere la cessione di Acerbi. L’attuale capitano dei biancocelesti è già da diversi mesi in rotta con tutto l’ambiente laziale e pur di liberarsene, Claudio Lotito, è pronto a fare sconti. Il presidente della Lazio dovrebbe accettare l’offerta del Milan inferiore ai 4 milioni di euro precedentemente richiesti.

Romagnoli: la Lazio deve stare attenta al Fulham

Il difensore centrale fresco Campione d’Italia con il Milan, si è da sempre dichiarato tifoso della Lazio. Non a caso, pur di vestire la casacca biancoceleste è disponibile a ridursi notevolmente l’ingaggio. Oramai siamo ai dettagli e la trattativa dovrebbe andare in porto ma qualora dovesse fallire l’affare per Romagnoli è pronto il Piano B. Il calciatore è corteggiato dal Fulham, club inglese neopromosso in Premier League, che offre un ingaggio maggiore di quello offerto dalla Lazio.

Per quanto riguarda le altre operazioni legate al reparto difensivo sono pronti anche i rinnovi di Patric e Radu. La Lazio inoltre segue Ferrari del Sassuolo e Chust del Real Madrid. Sul fronte uscite, manca solo l’ufficialità dell’addio di Luiz Felipe pronto ad accasarsi al Betis Siviglia.