Clamoroso futuro in Italia per Fabregas?

Dopo aver salutato Sensi, i blucerchiati cercano un centrocampista. E il nome nuovo per la mediana della Sampdoria potrebbe essere Cesc Fabregas. Lo spagnolo non vestirà più la maglia del Monaco, che, tramite nota ufficiale, ringrazia il calciatore: “L’AS Monaco ringrazia Cesc Fàbregas per i suoi tre anni e mezzo nel club e gli augura il meglio per il futuro“.

Sampdoria alla caccia del post Sensi: Fabregas nel mirino

La squadra di Giampaolo ha bisogno di rinforzi e il reparto di centrocampo ha la priorità. Sensi ha salutato, Askildsen è cercato dallo Spezia, Vieira non convince a pieno e Damsgaard è da valutare dopo l’anno passato in infermeria. Ecco che la Sampdoria ha messo nel mirino Fabregas, svincolatosi dal Monaco dopo 3 stagioni e mezzo. Lo spagnolo ha un palmares che non ha bisogno di spiegazioni e porterebbe il mix di esperienza e qualità necessari. La perplessità, quindi, non è sul piano tecnico bensì su quello fisico. Alla soglia dei 35 anni, lo spagnolo nell’ultima stagione in Francia ha giocato solo 6 partite e sarebbe un rischio, considerando l’ingaggio elevato.

Focus sulle uscite

Come già anticipato, saranno molte le cessioni dei blucerchiati e potrebbe salutare anche Caputo. Sarri ne vorrebbe fare il vice Immobile ed è stata già presentata alla Samp un’offerta di 2,5 milioni di euro.