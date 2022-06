Amichevoli Sampdoria estate 2022: calendario, date e orari delle partite in programma

AMICHEVOLI SAMPDORIA ESTATE 2022, IL CALENDARIO DEI MATCH IN PROGRAMMA – La nuova stagione 2022-2023 prende il via il primo luglio: ricordiamo che il campionato quest’anno comincerà ben prima del solito, nel weekend tra del 13-14 agosto. Preparazione pre-campionato che sarà dunque fondamentale per far bene fin da subito e ottenere il massimo fino alla sosta per il Mondiale in Qatar da metà novembre a fine dicembre. La Sampdoria di Marco Giampaolo dovrà decisamente cambiare rotta rispetto alla scorsa stagione, quando la salvezza è arrivata quasi più per demeriti altrui che per meriti propri.

Ritiro Sampdoria, quando comincia: mercoledì 6 luglio primo raduno a Bogliasco, poi Ponte di Legno

La squadra di Marco Giampaolo si radunerà per la prima volta mercoledì 6 luglio a Bogliasco. Dopo il pre-raduno, la partenza per il ritiro a Ponte di Legno a partire dal 9 luglio: lì la Samp cercherà di trovare la forma migliore, affrontando anche alcune gare amichevoli.

Amichevoli Sampdoria estate 2022, quando si gioca: confermata la gara in Turchia col Besiktas

Per ora, sono già cinque le amichevoli pre-campionato organizzate dalla Samp, più una di cui è ancora da scoprire l’avversario. Tra le partite da giocare a luglio, ecco due gare contro squadre di Serie B, Parma e Brescia, oltre alla gara contro una big del calcio turco come il Besiktas.Mercoledì 13 luglio – Sampdoria-Castiglione

Sabato 16 luglio – Sampdoria-Parma

Domenica 17 luglio – Sampdoria-Bienno

Mercoledì 20 luglio – Sampdoria-avversario da definire

Sabato 23 luglio – Brescia-Sampdoria

Sabato 30 luglio – Besiktas-Sampdoria