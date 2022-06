Vidal: il Galatasaray si fa avanti per il cileno

Arturo Vidal si gode il sole sulle spiagge della Colombia e fra un bagno e un cocktail riflette sul suo futuro, le pretendenti di sicuro non gli mancano. Allo stesso tempo l’Inter è impaziente e vuole liberarsi velocemente del pesante ingaggio del cileno, infatti sono quasi 8 i milioni di euro che i nerazzurri andrebbero a risparmiare. In ogni caso la società milanese andrà a rescindere il contratto del 35enne di San Joaquín pagando una multa di ben 4 milioni.

Tentazioni turche per Arturo Vidal

L’ex Barcellona tratta da diverse settimane con il Flamengo. Con il club brasiliano ha raggiunto un accordo di massima basato su un biennale da 3,5 milioni di dollari all’anno. La destinazione sudamericana non dispiacerebbe a Vidal ma nelle ultime ore si è fatto concretamente avanti il Galatasaray con una proposta importante. I turchi vengono da una stagione a dir poco deludente e avara di vittorie (non hanno centrato nemmeno il pass per le competizioni europee). Per questo motivo sono alla ricerca di un nome che tiri su il morale della piazza e hanno deciso di puntare sul cileno offrendogli un biennale da ben 5 milioni di euro a stagione. Vidal tentenna e non poco, potrebbe in questo modo restare in Europa con un ingaggio da top-player. L’unico ostacolo è dovuto alla mancanza di palcoscenici importanti, infatti, come anticipato, il Galatasaray la prossima stagione non giocherà nessuna coppa europea. A differenza se Vidal dovesse scegliere il Flamengo, potrebbe disputare da protagonista la prestigiosa Coppa Libertadores.